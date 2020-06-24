Hatay'da makilik alanda yangın
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan yangında, 25 hektarlık makilik ve zeytinlik alan zarar gördü.
24.06.2020 01:48 | Son Güncelleme: 24.06.2020 01:53
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan yangında, 25 hektarlık makilik ve zeytinlik alan zarar gördü.
Kırıkhan ilçesi İmece Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine, yangının çıktığı alana Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 arazöz ve 4 itfaiye aracı sevk edildi.
Söndürülen yangında, 25 hektarlık makilik ve zeytinlik alan zarar gördü.
Kaynak: AA