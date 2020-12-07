Hatay'da maket cep telefonlarını gerçekmiş gibi pazarladığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Hatay'da maket cep telefonlarını orijinal kutularda gerçekmiş gibi sattıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da maket cep telefonlarını orijinal kutularda gerçekmiş gibi sattıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Antakya'da cep telefonu satışı yapan bir iş yerinde orijinal jelatinli kutu içerisindeki telefonlarının değiştirilip, yerlerine maket telefon yerleştirilerek satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin iş yerinde yaptığı aramada çok sayıda maket cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili Ş.K, T.I. ve Y.H. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş