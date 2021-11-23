Hatay'da mahallede ateş eden şüpheli yakalandı - Haberler
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Hatay'da mahallede ateş eden şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hatay'da mahallede ateş eden şüpheli yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mahallede silahla ateş eden şüpheli suç aleti ile silahla yakalandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mahallede silahla ateş eden şüpheli suç aleti ile silahla yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Reyhanlı'nın Yeni Mahallesi'ndeki silah sesi ihbarı üzerine olay yerinde çalışma yaptı. Şüpheli A.S. suç aleti ile birlikte yakalandı.

Ayrıca şüphelinin ikametinde yapılan aramada 3 adet boş kartuş, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 148 adet fişek, 42 adet av tüfeği fişeği, 140 paket kaçak sigara, 2 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

Şüpheli hakkında mala zarar verme suçlarından hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

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