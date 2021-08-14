Hatay'da maç topu santra noktasına drone ile taşındı
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Hatay'da maç topu santra noktasına drone ile taşındı

Hatay'da maç topu santra noktasına drone ile taşındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Atakaş Hatayspor Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk haftasında ile Kasımpaşa mücadelesinin topu, drone ile santra noktasına getirildi.

Atakaş Hatayspor Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk haftasında ile Kasımpaşa mücadelesinin topu, drone ile santra noktasına getirildi.

Yeni Hatay Stadyumu'ndaki karşılaşma öncesi yapılan etkinliğin dünyada ikinci, Türkiye'de ilk kez yapıldığı belirtilirken, Drone pilotu, maçın oynanacağı topu drone ile santra noktasına bıraktı.

(Adem Karagöz/İHA)

Hatay'da maç topu santra noktasına drone ile taşındı
Hatay'da maç topu santra noktasına drone ile taşındı
Hatay'da maç topu santra noktasına drone ile taşındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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