Hatay'da lodos hayatı olumsuz etkiledi
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Hatay'da lodos hayatı olumsuz etkiledi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hatay'da lodos hayatı olumsuz etkiledi (2)SU TAŞKINLARI YAŞANDIHatay'ın Samandağ ilçesinde 2 gündür devam eden şiddetli lodos kıyı şeridindeki yerleşim yerlerine de zarar verdi.

Hatay'da lodos hayatı olumsuz etkiledi (2)

SU TAŞKINLARI YAŞANDI

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 gündür devam eden şiddetli lodos kıyı şeridindeki yerleşim yerlerine de zarar verdi. Rüzgarın etkisiyle yükselen deniz dalgaları kıyı şeridindeki mahallerde su taşkınlarına sebep oldu. Deniz Mahallesi'ndeki bazı ev ve iş yerleri su taşkınlarından zarar görürken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri su basan yerlerde tahliye çalışma başlattı. İşletmesi zarar gören Ertan Şimşek ise her yıl benzer felaketler yaşadıklarını belirterek, zararlarının karşılanması için yetkililerden yardım istedi.

Hatay'da lodos hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'da lodos hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'da lodos hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'da lodos hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'da lodos hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'da lodos hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'da lodos hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'da lodos hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'da lodos hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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