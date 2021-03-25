Hatay'da lodos hayatı olumsuz etkiledi
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Hatay'da lodos hayatı olumsuz etkiledi

Demirören Haber Ajansı / Sedat İSKENDEROĞLU - Haberler | Güncel
Hatay'da lodos hayatı olumsuz etkiledi

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle balıkçı barınağındaki 10 tekne zarar gördü.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle balıkçı barınağındaki 10 tekne zarar gördü.

İlçede 2 gündür etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Balıkçı barınağındaki 7 tekne su aldı, 3 tekne de zarar gördü. Zarar tespit çalışmalarının hava şartlarının düzelince yapılacağı bildirildi. Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin de barınağa gelerek incelemelerde bulundu. Keskin, olası mevsimsel felaketlere karşı barınakta tedbir alınması için ilgili makamlara bildirimde bulunduklarını dile getirdi.


Hatay'da lodos hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'da lodos hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'da lodos hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'da lodos hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'da lodos hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sedat İSKENDEROĞLU

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 12:20:08. #1.14#
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