Hatay'da lise öğrencileri video konferans ile oratoryo gösterisi yaptı Hatay'da yeni tip koronavirüs(Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında okula gidemeyen lise öğrencileri, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle video konferans yardımıyla oratoryo çalışması yaptı.

Hatay'da yeni tip koronavirüs(Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında okula gidemeyen lise öğrencileri, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle video konferans yardımıyla oratoryo çalışması yaptı.

Antakya Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi edebiyat öğretmenleri Hülya Yiğit ve Pınar İflazoğlu yönetiminde gerçekleşen 'Kurtuluşa İlk Adım' isimli oratoryo çalışmasına 11 öğrenci, evlerinden video konferans yardımıyla katıldı.

Okul müdürü Yusuf Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlayan uzaktan eğitim süreci nedeniyle, sosyal mesafe kuralına uygun farklı çalışmalara imza attıklarını ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlandıklarını söyledi.

Öğrencileri yaptıkları bu çalışmadan dolayı tebrik eden Çalışkan, "Kovid -19 sürecinde kimya teknolojisi alanında dezenfektan ve temizlik ürünleri üreten öğrencilerimiz, sosyal ve kültürel çalışmalardaki başarılarını da bu çalışmayla sergilediler. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ederiz. Çalışmalarımızı teşvik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko'ya teşekkür ederiz. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA