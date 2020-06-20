Hatay'da LGS heyecanı
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Hatay'da LGS heyecanı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

20.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:37

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

Adana'da öğrenciler, aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi

Öğrenciler için okul girişine el dezenfektanı konuldu, maske dağıtıldı. Öğrenciler sosyal mesafe kuralı çerçevesinde sınav salonlarına alındı.

Okul dışında sosyal mesafe kurallarına uymayan ailelere polis ekiplerince uyarılarda bulunuldu.

Kentte, 374 okulda 51 bin 393 öğrencinin sınava girmesi bekleniyor.

Mersin

Mersin'de, sınav merkezlerine gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde içeriye alındı.

Öğrencilere el dezenfektanı süren görevliler, maske vererek uyarılarda bulundu. Okullara maskeyle gelen öğrencilerin de yeni verilenleri takması istendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı okul çevrelerinde önlem aldı.

Kentte 396 okuldaki 2 bin 410 salonda 39 bin 414 öğrencinin sınava gireceği, çeşitli nedenlerle okula gelemeyen 12 öğrencinin de sınava evlerinde gireceği öğrenildi.

Hatay

Hatay'da ise 457 okulda 42 bin 580 öğrenci sınava girdi.

Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak okullara girdi. Okul binalarının girişine el dezenfektanı konulduğu ve görevlilerin maskesi olmayan öğrencilere maske dağıttığı görüldü.

Öğrenciler evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra salonlara alındı.

Osmaniye

Osmaniye'de de öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarak içeriye alındı.

Öğrencilere maske dağıtıldı. Sınav binasına girişte el dezenfektanı kullanan öğrenciler evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra salona girdi.

Kentte 130 okuldaki 995 salonda 14 bin 515 öğrenci sınava girdi.

Hatay'da LGS heyecanı

Kaynak: AA

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