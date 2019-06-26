Hatay'da LGS başarı sonucu üzücü

Türk Eğitim-Sen Hatay 2 Nolu Şube Başkanı Yavuz Selim Yanık, 81 il arasında, LGS başarısının Türkiye ortalamasıyla Hatay'ın 62'nci sırada yer almasının üzücü bir sonuç olduğunu açıkladı.

Türk Eğitim- Sen Hatay 2 Nolu Şube Başkanı Yavuz Selim Yanık, Milli Eğitim'in LGS sınav sonuçlarını açıklandığına vurgu yaparak sonuçlara göre Hatay ili Türkiye genelinde 5,75 doğru cevap ortalaması ile Türkiye de 62'inci olduğunu söyledi.

Geçmişte aldığı başarılarla bilinen Hatay'ın son yıllarda aldığı bu sonuçların herkes gibi sendikacı ve eğitimci olarak kendilerini de üzdüğünü belirten Yanık, Yıllardır Türk Eğitim Sen olarak Milli Eğitim yetkililerini sürekli uyarmamıza rağmen gerekli önlemler alınmadı. Bu yüzden bu sonuçlar ortaya çıktı dedi.

Kaynak: DHA