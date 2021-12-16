Hatay'da kuyuya düşen köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı
AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel
Hatay'ın Altınözü ilçesinde su kuyusuna düşen 3 köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde su kuyusuna düşen 3 köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Fatikli Mahallesi'ndeki bir bahçedeki su kuyusundan köpek sesinin geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, halat yardımıyla kuyuya inip 3 köpeği çıkardı.
Sağlık durumu iyi olan köpekler, mama ve su verildikten sonra doğaya bırakıldı.
AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri
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