Hatay'da kuyuya düşen köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
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Hatay'da kuyuya düşen köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı

Hatay'da kuyuya düşen köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı
AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Hatay'ın Altınözü ilçesinde su kuyusuna düşen 3 köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde su kuyusuna düşen 3 köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Fatikli Mahallesi'ndeki bir bahçedeki su kuyusundan köpek sesinin geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, halat yardımıyla kuyuya inip 3 köpeği çıkardı.

Sağlık durumu iyi olan köpekler, mama ve su verildikten sonra doğaya bırakıldı.

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AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri

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