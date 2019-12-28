Hatay'da kuyuya düşen eşeği itfaiye ekipleri kurtardı
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Hatay'da kuyuya düşen eşeği itfaiye ekipleri kurtardı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 5 metrelik su kuyusuna düşen eşek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

28.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:27
Hatay'da kuyuya düşen eşeği itfaiye ekipleri kurtardı

'ın ilçesinde 5 metrelik su kuyusuna düşen eşek, ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Görentaş Mahallesi kırsalında boş su kuyusuna bir eşeğin düştüğünü gören mahalle sakinleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına bağlı Yayladağı Grup Amirliği ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesinin de yardımı ile halat bağlanarak yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu eşek düştüğü kuyudan çıkartılıp sahibine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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