Hatay'da kuyumcuya sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı
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Hatay'da kuyumcuya sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı

Hatay'da kuyumcuya sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kuyumcuya sahte altın sattıkları ileri sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kuyumcuya sahte altın sattıkları ileri sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kuyumcuya sahte altın satışı yapan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlıların bulunduğu adresi belirleyen polis, düzenlediği operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.

Zanlıların üzerinde altın görünümlü 2 bilezik ile bileklik ele geçiren güvenlik güçleri, şüphelileri emniyete götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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