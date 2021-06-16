Hatay'da kuyumcuya sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kuyumcuya sahte altın sattıkları ileri sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kuyumcuya sahte altın sattıkları ileri sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kuyumcuya sahte altın satışı yapan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Zanlıların bulunduğu adresi belirleyen polis, düzenlediği operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.
Zanlıların üzerinde altın görünümlü 2 bilezik ile bileklik ele geçiren güvenlik güçleri, şüphelileri emniyete götürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli