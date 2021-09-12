Hatay'da kuvvetli yağış bekleniyor - Haberler Ekonomi
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Hatay'da kuvvetli yağış bekleniyor

AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi
Hatay'da kuvvetli yağış bekleniyor

Hatay merkez ve batı ilçelerinde gece ve yarın sabah saatlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Hatay merkez ve batı ilçelerinde gece ve yarın sabah saatlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Hatay merkez ile Dörtyol, Payas, İskenderun, Arsuz, Samandağ, Yayladağ ve Belen ilçelerinde gece ve yarın sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri
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Haber: Hatay'da kuvvetli yağış bekleniyor - Haberler Ekonomi
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