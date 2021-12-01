Hatay'da kuvvetli fırtına nedeniyle deniz taştı - Haberler
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Hatay'da kuvvetli fırtına nedeniyle deniz taştı

AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Hatay'da kuvvetli fırtına nedeniyle deniz taştı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kuvvetli fırtına nedeniyle yükselen deniz suyu şehir merkezine kadar taştı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kuvvetli fırtına nedeniyle yükselen deniz suyu şehir merkezine kadar taştı.

İlçede, dün gece saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran kuvvetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtınanın etkisiyle yükselen deniz suyu taştı. Şehir merkezine ulaşan deniz suyu yüzünden ilçe merkezindeki bazı kafeler su altında kaldı.

Araç sürücüleri yollardaki su birikintisi dolayısıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İskenderun Körfezi'ndeki gemiler de fırtına nedeniyle açığa çekildi.

İlçede kuvvetli fırtına etkisini sürdürüyor.

Hatay'da kuvvetli fırtına nedeniyle deniz taştı

Hatay'da kuvvetli fırtına nedeniyle deniz taştı

Hatay'da kuvvetli fırtına nedeniyle deniz taştı

Hatay'da kuvvetli fırtına nedeniyle deniz taştı

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AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

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