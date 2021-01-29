Hatay'da kurulan bilim merkezi hizmete açıldı
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Hatay'da kurulan bilim merkezi hizmete açıldı

29.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:00
Hatay'da kurulan bilim merkezi hizmete açıldı

Antakya Belediyesince hazırlanan bilim merkezi hizmete girdi.

Antakya Belediyesince hazırlanan bilim merkezi hizmete girdi.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ile merkezi ziyaret eden Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, konuşmasında, merkezde yürütülecek çalışmaların gençlerin her yönden gelişimine destek olacağını söyledi.

Merkezin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği çerçevesinde kurulduğunu hatırlatan Yılmaz, "Burada gençlerimiz robotik kodlama, astronomi, zeka oyunları ve daha birçok alanda kendilerini geliştirebilecekler. Şehrimizin dört bir yanından gençleri burayı görmeye davet ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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