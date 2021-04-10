Hatay'da "Künefe çeviren adam" heykeli yeniden yerine monte edildi
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel
Hatay'da, 2018 yılında künefenin tanıtımı için yapılan ve önce tepsisi çalınan, ardından da elleri kırıldığı için yerinden kaldırılan "Künefe çeviren adam" heykeli, yeniden yerine kondu.
Hatay'da, 2018 yılında künefenin tanıtımı için yapılan ve önce tepsisi çalınan, ardından da elleri kırıldığı için yerinden kaldırılan "Künefe çeviren adam" heykeli, yeniden yerine kondu.
Büyükşehir Belediyesince 3 sene önce Künefeciler Meydanı olarak bilinen Ulus Meydanı'na yerleştirildikten sonra tepsisi çalınan, ardından da elleri kırılan heykel tamir edildi.
İlk günkü görünümüne kavuşan heykel, yerine monte edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz