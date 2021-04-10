Hatay'da "Künefe çeviren adam" heykeli yeniden yerine monte edildi

Hatay'da, 2018 yılında künefenin tanıtımı için yapılan ve önce tepsisi çalınan, ardından da elleri kırıldığı için yerinden kaldırılan "Künefe çeviren adam" heykeli, yeniden yerine kondu.