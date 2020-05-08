Hatay'da kumsalda yaralı bulunan caretta caretta tedaviye alındı
08.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:18
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kumsalda yaralı caretta caretta bulundu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kumsalda yaralı caretta caretta bulundu.
Çevlik Mahallesi sahilinde yaralı kaplumbağa olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye giden ekipler, yüzgeç ve kabuğundan yaralandığı belirlenen deniz kaplumbağasını kumsaldan aldı.
Caretta caretta, tedavi için Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
Kaynak: AA