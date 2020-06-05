Hatay'da kumsalda yaralı bulunan 2 caretta caretta tedaviye alındı Hatay'ın Erzin ilçesinde kumsalda 2 yaralı caretta caretta bulundu.

Hatay'ın Erzin ilçesinde kumsalda 2 yaralı caretta caretta bulundu.

Burnaz sahilinde yaralı kaplumbağa olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, yüzgeç ve kabuğundan yaralandığı belirlenen deniz kaplumbağaları kumsaldan aldı.

Caretta carettalar, tedavi için Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Kaplumbağlar tedavilerinin ardından tekrar denize bırakılacak.

Kaynak: AA