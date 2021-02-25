Hatay'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye para cezası

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye 79 bin 890 lira ceza verildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye 79 bin 890 lira ceza verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir kıraathanede Kovid-19 önlemlerine uyulmadığı ve kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.

Ekipler, adresteki 15 kişiye kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten 79 bin 890 lira ceza kesti.

Ayrıca iş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş