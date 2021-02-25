Hatay'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye para cezası
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Hatay'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye para cezası

25.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:53
Hatay'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye para cezası

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye 79 bin 890 lira ceza verildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye 79 bin 890 lira ceza verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir kıraathanede Kovid-19 önlemlerine uyulmadığı ve kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.

Ekipler, adresteki 15 kişiye kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten 79 bin 890 lira ceza kesti.

Ayrıca iş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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