Hatay'da kumar oynayan 6 kişiye 44 bin 100 lira ceza kesildi
07.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:24
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 44 bin 100 lira ceza uygulandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 44 bin 100 lira ceza uygulandı.
Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese operasyon düzenleyen polis, 6 kişiyi kumar oynarken yakaladı.
Kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle bu kişilere 44 bin 100 lira ceza kesildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu