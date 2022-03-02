Hatay'da kumar oynayan 5 kişiye 9 bin 95 lira ceza kesildi
AA, Erdal Türkoğlu - Güncel
Hatay'ın merkez Defne ilçesindeki bir kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 9 bin 95 lira ceza uygulandı.
HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Defne ilçesindeki bir kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 9 bin 95 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uğur Mumcu Caddesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisine ulaştı.
Adrese baskın yapan ekipler, kumar oynadığı belirlenen O.E, G.G, S.T, M.O. ve V.A'ye toplam 9 bin 95 lira para cezası kesti.
İş yeri sahibi İ.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Erdal Türkoğlu - Güncel