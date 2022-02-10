Hatay'da kumar oynayan 13 kişiye işlem yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da kumar oynayan 13 kişiye işlem yapıldı

AA, Salim Taş - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay'da kumar oynayan 13 kişiye işlem yapıldı

Hatay'ın Defne ilçesindeki bir kıraathanede kumar oynadıkları belirlenen 13 kişiye idari para cezası kesildi.

Hatay'ın Defne ilçesindeki bir kıraathanede kumar oynadıkları belirlenen 13 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çekmece Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Kıraathaneye operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadığını belirlediği 13 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kumar parası olduğu değerlendirilen ve masada bulunan 3 bin 500 lirayı muhafaza altına alan ekipler, kumar oynamada kullanılan malzemelere de el koydu.

İşletme sahipleri H.B. ve O.G. hakkında da adli işlem başlatıldı.

AA / Salim Taş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Hatay, Kumar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title