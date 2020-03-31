Hatay'da kumar oynatan iş yeri sahibi gözaltına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynatan iş yeri sahibi gözaltına alındı, kumar oynayan 3 kişiye 3 bin 675 lira ceza kesildi.
31.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:00
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynatan iş yeri sahibi gözaltına alındı, kumar oynayan 3 kişiye 3 bin 675 lira ceza kesildi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde kumar oynandığı yönünde ihbar üzerine bir iş yerine operasyon düzenledi.
Ekipler, kumar oynadığını tespit ettikleri 3 kişiye 3 bin 675 lira ceza kesti.
Kumar oynatmak suçundan gözaltına alınan iş yeri sahibi A.Ç. emniyete götürüldü.
Kaynak: AA