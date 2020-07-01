Hatay'da kumar oynanan iş yerindeki 32 kişiye sosyal mesafe cezası
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kumar oynanan iş yerindeki 32 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza verildi.
01.07.2020 17:01 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:49
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kumar oynanan iş yerindeki 32 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde kumar oynandığı ihbar edilen iş yerine operasyon düzenledi.
Ekipler, sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 32 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.
Ayrıca, kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye de 1225'er lira ceza kesildi.
Kaynak: AA