Hatay'da kumar baskını: 11 kişiye 48 bin 847 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da kumar baskını: 11 kişiye 48 bin 847 lira ceza

İhlas Haber Ajansı / NECATİ İVGİN - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'da kumar baskını: 11 kişiye 48 bin 847 lira ceza Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde kumar oynadıkları ve Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymamaktan 11 kişiye toplam 48 bin 847 lira para cezası uygulandı.

Hatay'da kumar baskını: 11 kişiye 48 bin 847 lira ceza

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde kumar oynadıkları ve Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymamaktan 11 kişiye toplam 48 bin 847 lira para cezası uygulandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çay Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek iş yerine çevik kuvvet ekipleri ile baskın düzenledi.

Yapılan baskında 8 şahsın iki masada kumar oynadıkları tespit edildi. Kumar oynayan 8 kişiye kumar oynamaktan 10 bin 688 lira ayrıca işyeri içinde bulunan 11 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan 38 bin 159 lira olmak üzere toplam 48 bin 847 lira idari para cezası uygulandı. Masa üzerinde bulunan 780 lira para ve 212 adet iskambil kağıdı tutanakla muhafaza altına alındı.

Yapılan incelemede, kapalı alanda sigara içildiği ve kararlara aykırı davranıldığı tespit edilerek işyeri hakkında yasal işlem yapıldı.

Hatay'da kumar baskını: 11 kişiye 48 bin 847 lira ceza
Hatay'da kumar baskını: 11 kişiye 48 bin 847 lira ceza
Hatay'da kumar baskını: 11 kişiye 48 bin 847 lira ceza
Hatay'da kumar baskını: 11 kişiye 48 bin 847 lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NECATİ İVGİN

Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
Kayıp at tartışmaları gündemdeyken, Adana'da tarla kenarında başları kesilmiş 3 hayvan bulundu
Kayıp at tartışmaları gündemdeyken, Adana'da tarla kenarında başları kesilmiş 3 hayvan bulundu
Kazada ölen sürücü, eşi ve oğlu yan yana toprağa verildi
Kazada ölen sürücü, eşi ve oğlu yan yana toprağa verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Vedat Bilgin Nikos Dendias Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hatay'da kumar baskını: 11 kişiye 48 bin 847 lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 13:18:08. #1.14#

title