Hatay'da Kültür Han Projesi Tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belen Belediyesi işbirliğiyle ilçeye yapılması planlanan Kültür Han Projesinin tanıtım toplantısının düzenlendiği bildirildi.



Kültür Bakanlığı Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Serhat Akçan, belediye konferans salonundaki toplantıda, yapılması planlanan proje içerisinde müze, kütüphane, sergi, sinema, tiyatro ve sosyal etkinliklerin düzenleneceği mekanların olacağını belirtti.



Şehirlerdeki kültürel faaliyetler için nitelikli mekanların arttırılmasında yerel yönetimlerle işbirliğinin önemine değinen Akçan, projenin hayata geçmesinde çaba gösterenlere teşekkür etti.



Tanıtım toplantısına, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu ve Hatay İl Kültür Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör katıldı.