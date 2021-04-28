Hatay'da kullanılmayan tarım arazileri tıbbi ve aromatik bitkilerle değerlendiriliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da kullanılmayan tarım arazileri tıbbi ve aromatik bitkilerle değerlendiriliyor

Hatay'da kullanılmayan tarım arazileri tıbbi ve aromatik bitkilerle değerlendiriliyor
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Hatay'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından atıl durumdaki tarım arazileri tıbbi ve aromatik bitkilerle değerlendiriliyor.

Hatay'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından atıl durumdaki tarım arazileri tıbbi ve aromatik bitkilerle değerlendiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Yayladağı ilçesi Kulaç Mahallesi'ndeki adaçayı fidesi dikimi etkinliğinde, tıbbi ve aromatik bitkilerin baharat ve ilaç sanayisinde kullanıldığını söyledi.

Hatay'da yaklaşık 2 bin 500 bitki çeşidi olduğunu belirten Çolakoğlu, "Bunlardan 550'sinin tıbbi ve aromatik bitki özelliği taşıdığı ve bu bitkilerinden 350'sinin endemik tür olduğu bilinmektedir. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini geliştirmek ve atıl durumdaki arazileri tarıma kazandırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığına yazdığımız proje onaylandı. 2021 yılında adaçayı, sumak, safran, ıhlamur, defne, biberiye ve gojiberry fide, fidan ve soğanların dağıtımı öngörülmekte." diye konuştu.

Çolakoğlu, projeyle yöre insanının istihdam olanaklarını da artırmayı hedeflediklerini aktararak, Yayladağı'nın yanı sıra Altınözü, Arsuz, Antakya, Belen, Defne, Dörtyol, Hassa, Kırıkhan ve Samandağ ilçelerinin de bu çalışmalardan faydalanacağını ifade etti.

Toplam 40 bin ada çayı fidesinin toprakla buluştuğunu aktaran Çolakoğlu, "Yıl sonuna kadar ilgili ilçelerde dikilmek üzere 25 bin sumak fidanı, 2 bin kilogram safran soğanı, 10 bin ıhlamur fidanı, 100 dekar alanda 100 üreticiye dikilmek üzere 4 bin defne fidanı, 8 bin üreticiye 32 bin biberiye fidesi dağıtımının yapılması planlandı." şeklinde konuştu.

Çiftçi Kıvanç Amber de uzun zamandır tıbbi ve aromatik bitkileri araştırdığını anlatarak, "Bu tür fidanlar bakım için zirai ilaç ve gübre istemiyor. Sadece sulama yaparak ürün yetiştirebileceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı
Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Derya Yanık Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hülya Avşar Yıldız Tilbe Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Fatih Terim Rıza Kayaalp Fırat Aydınus Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hatay'da kullanılmayan tarım arazileri tıbbi ve aromatik bitkilerle değerlendiriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 15:58:43. #1.16#

title