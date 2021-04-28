Hatay'da kullanılmayan tarım arazileri tıbbi ve aromatik bitkilerle değerlendiriliyor

Hatay'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından atıl durumdaki tarım arazileri tıbbi ve aromatik bitkilerle değerlendiriliyor.

Hatay'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından atıl durumdaki tarım arazileri tıbbi ve aromatik bitkilerle değerlendiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Yayladağı ilçesi Kulaç Mahallesi'ndeki adaçayı fidesi dikimi etkinliğinde, tıbbi ve aromatik bitkilerin baharat ve ilaç sanayisinde kullanıldığını söyledi.

Hatay'da yaklaşık 2 bin 500 bitki çeşidi olduğunu belirten Çolakoğlu, "Bunlardan 550'sinin tıbbi ve aromatik bitki özelliği taşıdığı ve bu bitkilerinden 350'sinin endemik tür olduğu bilinmektedir. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini geliştirmek ve atıl durumdaki arazileri tarıma kazandırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığına yazdığımız proje onaylandı. 2021 yılında adaçayı, sumak, safran, ıhlamur, defne, biberiye ve gojiberry fide, fidan ve soğanların dağıtımı öngörülmekte." diye konuştu.

Çolakoğlu, projeyle yöre insanının istihdam olanaklarını da artırmayı hedeflediklerini aktararak, Yayladağı'nın yanı sıra Altınözü, Arsuz, Antakya, Belen, Defne, Dörtyol, Hassa, Kırıkhan ve Samandağ ilçelerinin de bu çalışmalardan faydalanacağını ifade etti.

Toplam 40 bin ada çayı fidesinin toprakla buluştuğunu aktaran Çolakoğlu, "Yıl sonuna kadar ilgili ilçelerde dikilmek üzere 25 bin sumak fidanı, 2 bin kilogram safran soğanı, 10 bin ıhlamur fidanı, 100 dekar alanda 100 üreticiye dikilmek üzere 4 bin defne fidanı, 8 bin üreticiye 32 bin biberiye fidesi dağıtımının yapılması planlandı." şeklinde konuştu.

Çiftçi Kıvanç Amber de uzun zamandır tıbbi ve aromatik bitkileri araştırdığını anlatarak, "Bu tür fidanlar bakım için zirai ilaç ve gübre istemiyor. Sadece sulama yaparak ürün yetiştirebileceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu