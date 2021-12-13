Hatay'da 'kripto para madenciliği' operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da 'kripto para madenciliği' operasyonu: 2 gözaltı

Hatay'da 'kripto para madenciliği' operasyonu: 2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

HATAY'da jandarmanın durdurduğu otomobilde yapılan aramada, kripto para madenciliğinde kullanılan gümrük kaçağı 23 cihaz, 24 güç kaynağı ve 3 hash board ele geçirildi.

HATAY (DHA) - HATAY'da jandarmanın durdurduğu otomobilde yapılan aramada, kripto para madenciliğinde kullanılan gümrük kaçağı 23 cihaz, 24 güç kaynağı ve 3 hash board ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı ilçesinden 34 HM 2731 plakalı araç ile Adana'ya kripto para madenciliğinde kullanılan kripto para (mining) üretim makinesinin sevk edileceği bilgisi aldı.Hatay-Adana otoyolu Erzin ilçe sınırları içerisinde önlem alan ekipler, durdurulan araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan gümrük kaçağı 23 kripto para üretim makinesi ile 24 güç kaynağı ve 3 hash board ele geçirdi. Araçta bulunan A.A. ve K.A. gözaltına alındı.


Hatay'da 'kripto para madenciliği' operasyonu: 2 gözaltı

Hatay'da 'kripto para madenciliği' operasyonu: 2 gözaltı

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Son dakika haber! ÖNCE LÜKS ARAÇLAR VE PARALAR KAZANDIRDILAR SONRA DOLANDIRDILAR

Son dakika haber! ÖNCE LÜKS ARAÇLAR VE PARALAR KAZANDIRDILAR SONRA DOLANDIRDILAR

 Kadın ekspertiz işinin hem ustası hem de patronu

Kadın ekspertiz işinin hem ustası hem de patronu

 Alkollü Rus vatandaşı, polise zor anlar yaşattı

Alkollü Rus vatandaşı, polise zor anlar yaşattı

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title