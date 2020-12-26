Hatay'da koyun hırsızlığına tutuklama
26.12.2020 11:53 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:56
Hatay'ın Altınözü ilçesinde koyun çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde koyun çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yarseli Mahallesi'nde 20 koyunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, eşkalini belirlediği şüphelinin A.K. olduğunu tespit etti.
Adresinde gözaltına alan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Koyunlar sahibine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli