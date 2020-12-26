Hatay'da koyun hırsızlığına tutuklama
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Hatay'da koyun hırsızlığına tutuklama

26.12.2020 11:53 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:56
Hatay'da koyun hırsızlığına tutuklama

Hatay'ın Altınözü ilçesinde koyun çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde koyun çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yarseli Mahallesi'nde 20 koyunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, eşkalini belirlediği şüphelinin A.K. olduğunu tespit etti.

Adresinde gözaltına alan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Koyunlar sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 11:57:53. #1.15#
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