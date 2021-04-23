Hatay'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 19 kişiye 48 bin 847 lira ceza verildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 19 kişiye 48 bin 847 lira ceza uygulandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 19 kişiye 48 bin 847 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Polis, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığını belirlediği 19 kişiye 48 bin 847 lira ceza uyguladı.
Ekipler, masaların üzerindeki iskambil kağıtları ile 780 liraya da el koydu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli