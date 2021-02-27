Hatay'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kaçak avcılık yapan 8 kişiye para cezası
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Hatay'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kaçak avcılık yapan 8 kişiye para cezası

27.02.2021 10:15 | Son Güncelleme: 27.02.2021 10:18
Hatay'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kaçak avcılık yapan 8 kişiye para cezası

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kaçak avcılık yaptığı belirlenen 8 kişiye, 13 bin 56 lira ceza uygulandı.

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kaçak avcılık yaptığı belirlenen 8 kişiye, 13 bin 56 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Samandağ ilçesi Yeşilyazı Mahallesi'nde 8 kişinin kaçak avcılık yaptığını belirledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi görevlileriyle bölgeye giden ekipler, Z.S, A.K, I.B, A.K, M.D, A.Ö, F.D. ve H.A'yı yanlarındaki av malzemeleriyle yakaladı.

8 kişiye izinsiz avlandıkları gerekçesiyle 6 bin 176 lira, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için de 6 bin 880 lira ceza uygulandı.

Bölgede kuş yakalamak için kurulan yaklaşık 50 metrelik ağlar da ekiplerce imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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