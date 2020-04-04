Hatay'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 23 kişiye 72 bin 450 lira ceza Hatay'ın İskenderun ilçesindeki dernek lokalinde Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 23 kişiye toplam 72 bin 450 lira para cezası verildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki dernek lokalinde Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 23 kişiye toplam 72 bin 450 lira para cezası verildi. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi esnasında açık olduğunu fark ettikleri dernek lokalinde arama yaptı. Lokalde içki içildiğini gören ekipler, işletmeci ve içerideki 22 kişiye toplam 72 bin 450 lira ceza kesti. Kaynak: AA