Hatay'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 3 kişiye para cezası
Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan bir spor salonundaki 3 kişiye 1176 lira para cezası uygulandı.
31.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:48
Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan bir spor salonundaki 3 kişiye 1176 lira para cezası uygulandı.
Antakya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan kontrollerde, Zülüflühan Mahallesi'ndeki bir spor salonunun açık olduğu bilgisini aldı.
İş yerine giden ekipler, spor salonu sahibi ve 2 kişiye 1176 lira para cezası verdi.
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Kaynak: AA