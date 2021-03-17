Hatay'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasında "orta riskli" kategorisinde bulunan Hatay'da tedbirlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Rahmi Doğan'ın katılımıyla "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Saray Caddesi'nde iş yerlerine yönelik mesafe, kapasite, maske ve hijyen kontrolleri yapıldı.

Denetimlerin kararlılıkla süreceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş