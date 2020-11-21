Hatay'da Kovid-19 tedbirleri başladı
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Hatay'da Kovid-19 tedbirleri başladı

21.11.2020 03:43 | Son Güncelleme: 21.11.2020 03:47
Hatay'da Kovid-19 tedbirleri başladı

HATAY'da İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bildirilen koronavirüs tedbirleri, saat 20.00 itibariyle uygulanmaya başlandı.

HATAY'da İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bildirilen koronavirüs tedbirleri, saat 20.00 itibariyle uygulanmaya başlandı.

Tedbirler kapsamında, kent genelinde faaliyet gösteren alışveriş merkezleri, marketler, berber ve güzellik merkezilerin saat 20.00 itibariyle kapanırken, restoran, lokanta, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri ise masa servisini kaldırıp, paket servisine başladı. Şehir merkezinde devriye görevi yapan Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler,vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı, ekip araçlarından anons yaptı.Tedbirlerin başladığı andan itibaren vatandaşların çıkmadığı cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı gözlemlendi.  


Hatay'da Kovid-19 tedbirleri başladı
Hatay'da Kovid-19 tedbirleri başladı
Hatay'da Kovid-19 tedbirleri başladı
Hatay'da Kovid-19 tedbirleri başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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