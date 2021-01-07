Hatay'da Kovid-19 tedbirleri

Defne ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu kullanım alanları dezenfekte edildi.

Belediye ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde yaptığı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Park, bahçe gibi alanları ilaçlayan ekipler, iş yerleri ve semt pazarlarında da sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu