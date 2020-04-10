Hatay'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 2 hasta alkışlarla taburcu edildi
Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 2 hasta, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
10.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:52
Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 2 hasta, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs teşhisi konulan 65 yaşındaki H.Ş. ile 33 yaşındaki E.C'nin tedavileri olumlu sonuçlandı.
Hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evlerine uğurlandı.
Kaynak: AA