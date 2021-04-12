Kovid-19 salgınında yaşamını yitiren sağlıkçılar anısına fidan dikildi
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Kovid-19 salgınında yaşamını yitiren sağlıkçılar anısına fidan dikildi

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Kırıkhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına 300 fidan dikildi.

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Kırıkhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına 300 fidan dikildi.

Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ortak etkinlikte ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl yanan ormanlık alanda fidan dikimi gerçekleşti.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan, etkinlikte yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadele sürecinde büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi.

Ülkenin salgın nedeniyle zor günlerden geçtiğini ifade eden Ünalan, "Bu sürede sağlık çalışanlarımız şehit oldu. Onların anısına fidan dikimi gerçekleştirdik. Görevi başında şehit olan tüm sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Etkinlikte dikilen fidanlara, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının adları verildi.

Kovid-19 salgınında yaşamını yitiren sağlıkçılar anısına fidan dikildi
Kovid-19 salgınında yaşamını yitiren sağlıkçılar anısına fidan dikildi
Kovid-19 salgınında yaşamını yitiren sağlıkçılar anısına fidan dikildi
Kovid-19 salgınında yaşamını yitiren sağlıkçılar anısına fidan dikildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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