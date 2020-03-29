Hatay'da Kovid-19'la ilgili provokatif paylaşıma gözaltı Hatay'ın İskenderun ilçesinde sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili provokatif paylaşımlar yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili provokatif paylaşımlar yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan Kovid-19'la alakalı halkı "korku, panik, kin ve düşmanlığa" tahrik edenlere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle M.Y'yi yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA