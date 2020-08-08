Hatay'da Kovid-19 denetimi Hatay'ın Hassa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Hassa Kaymakamı Kadir Yurdagül ve beraberindeki heyet, ilçe merkezindeki denetimler esnasında vatandaşları ve esnafı tedbirlere uymaya davet etti.

Vatandaşlara özellikle maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulunan Yurdagül, koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesinin önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA