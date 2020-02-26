Hatay'da kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı
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Hatay'da kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çok sayıda suçtan aranan ve kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı.

26.02.2020 19:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:42
Hatay'da kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı

'ın ilçesinde çok sayıda suçtan aranan ve kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı.

Arsuz İlçe ekipleri, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Onur T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin ilçedeki bir motosikleti gasbederek kaçtığını belirleyen ekipler, kovalamanın ardından zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Onur T. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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