Hatay'da kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çok sayıda suçtan aranan ve kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çok sayıda suçtan aranan ve kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı.
Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Onur T'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelinin ilçedeki bir motosikleti gasbederek kaçtığını belirleyen ekipler, kovalamanın ardından zanlıyı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Onur T. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA