Hatay'da Koruyucu Aileler Bilgilendirildi

Hatay'da koruyucu ailelere yönelik düzenlenen toplantıda aileler bilgilendirildi. Koruyucu aileler katılımcılara evlat edinmeleri yönünde çağrı yaptı.

Erzin ilçesindeki Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından "Koruyucu Aile' 'konulu vatandaşı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci, Anayasanın 2. maddesinde yer alan Sosyal Devlet Olma ilkesi doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ali Sandıkçı da devletin verdiği imkanlarla çocukların çok güzel yetiştiğini belirterek, "Her şey yerinde ama bir aile sıcaklığı yok. Burada eğitime katılanlardan bizim istediğimiz koruyucu ailenin önemini iyi kavrayıp çevremizdeki insanlarla da bu eğitim de sizlere aktarılan bilgileri paylaşmanız. Evinizi, kalbinizi, yuvanızı çocuklarımızla paylaşın" dedi.

Daha sonra Koruyucu Aile Birimi'nde görevli Sosyal Çalışmacı Gülten Ceylan, koruyucu aile hizmeti hakkında bilgiler içeren sunumu gerçekleştirdi. Koruyucu aileler hayatlarına dokundukları çocuklarla olan anılarını anlattığı sırada salonda duygusal anlar yaşandı. Koruyucu aileler duygularını anlatarak katılımcılara koruyucu aile olmaları yönünde çağrı yaptı.

Toplantıya Garnizon Komutanı Selim Tıraş, İlçe Emniyet Müdürü Ali Çolak, İlçe Müftüsü Feyzullah Çalışkan, Dörtyol Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Bayram Altunbaş, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve koruyucu aileler katıldı. - HATAY