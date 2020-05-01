Hatay'da Korona virüs tedavisi olup iyileşen kadın, erik dalı oynayarak taburcu oldu

Hatay'da Korona virüs tedavisi olup iyileşen kadın, erik dalı oynayarak taburcu oldu Hatay'da Korona virüs tedavisi olup iyileşen bir kadın, erik dalı oynayarak taburcu oldu.