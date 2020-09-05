Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştıHATAY Samandağ ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın meydana geldi.

Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı

HATAY Samandağ ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın meydana geldi.

İlçedeki Batıayaz Büyükkaraçay Barajı yanındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi. Yangını söndürme çalışmalarına 10 itfaiye, 2 helikopter, 16 orman yangın söndürme aracı, 8 arazöz, 3 pikap, fen işleri işçileri, 1 dozer, 2 greyder, 5 su tankeri, 2 ambulans, jandarma ve elektrik dağıtım şirketi personelinin de aralarında bulunduğu 184 personel katıldı. Bölgedeki Yaylıca, Seldiren, Batıayaz mahallelerinin kırsalını sardığı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA