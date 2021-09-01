Hatay'da ev yangını korkuttu
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Hatay'da ev yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'da ev yangını korkuttu Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın korkuttu.

Hatay'da ev yangını korkuttu

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ'a bağlı Kurteres Mahallesi'nde bulunan aparmanın üçüncü katında bulunan evde henüz nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yanan evde 2 kişi dumandan etkilenip hastaneye kaldırılırken, İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.Yanan evde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'da ev yangını korkuttu
Hatay'da ev yangını korkuttu
Hatay'da ev yangını korkuttu
Hatay'da ev yangını korkuttu
Hatay'da ev yangını korkuttu
Hatay'da ev yangını korkuttu
Hatay'da ev yangını korkuttu
Hatay'da ev yangını korkuttu
Hatay'da ev yangını korkuttu
Hatay'da ev yangını korkuttu
Hatay'da ev yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş

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