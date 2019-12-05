Hatay'da korkutan yangın
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Hatay'da korkutan yangın

Hatay'da, bir binanın zemin katında bulunan dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

05.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:15
Hatay'da korkutan yangın

'da, bir binanın zemin katında bulunan dairede çıkan yangın ekipleri tarafından söndürüldü.


Antakya'nın Akasya Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine , ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Tahliye edilen binadaki yangına müdahale eden Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri alevleri diğer dairelere sıçramadan söndürdü.


Maddi hasarın oluştuğu dairedeki eşyalar kullanılamaz duruma geldi. - HATAY

Kaynak: İHA
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