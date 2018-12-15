Hatay'da korkutan ev yangını

HATAY'ın merkez Antakya ilçesindeki bir evde elektrik kontağından çıkan yangın mahalleli ve itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Antakya ilçesi Emek Mahallesi'nde Suriyeli bir ailenin oturduğu evin mutfak kısmında elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle evde bulunanlar kendilerini dışarıya atarken vatandaşlar da Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden yardım istedi. Bu arada mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin de kısa sürede olay yerine gelmesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken evde büyük oranda maddi hasar oluştu.