Hatay'da Korkunç Kaza! Trafik Levhasına Çarpan Otomobil İkiye Bölündü
Hatay'ın Belen ilçesinde trafik levhasına çarpan otomobil ikiye bölündü. Aracın ağır yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen kazada otomobil önce refüje ve daha sonra trafik levhasına çarptıktan sonra ikiye bölündü.
TRAFİK LEVHASINA ÇARPARAK İKİYE BÖLÜNDÜ
Edinilen bilgiye göre, İskenderun'dan Antakya istikametine giden Zeynep Timurtaş (32) yönetimindeki 44 FT 426 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önce refüje daha sonra trafik levhasına çarparak ikiye bölündü. Karşı şeride geçen otomobilin sürücüsünün yardımına kazayı gören vatandaşlar koşarken, olay yerine 112 acil servis ekipleri çağrıldı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Emniyet ekipleri kaza yerinde tedbir alırken, yaralı olan otomobil sürücüsü Zeynep Timurtaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun'da özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakıma alındığı öğrenilen Timurtaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Hurdaya dönen otomobilin parçaları ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.
-
Bende başlığı okuyunca içindeki ikiye bölündü sandım.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
yurdum insanı zamanında bu tenekeleri almak için enayi gibi koç a peşin para verip sıraya yazılıp aylarca bekleyorlardıCevap Yaz 23 1 Yayından KaldırNERMİ N BAYKAN: Ne alaka1 Yayından Kaldır
-
Ben de de şahin var kazayı görünce satmayı değil yakmayı düşünüyorum başka canlar gitmesinCevap Yaz 28 Yayından Kaldır
-
Evet %100 yerli otomobilCevap Yaz 13 6 Yayından Kaldır