Hatay'da Korkunç Kaza! Trafik Levhasına Çarpan Otomobil İkiye Bölündü

Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen kazada otomobil önce refüje ve daha sonra trafik levhasına çarptıktan sonra ikiye bölündü.

TRAFİK LEVHASINA ÇARPARAK İKİYE BÖLÜNDÜ

Edinilen bilgiye göre, İskenderun'dan Antakya istikametine giden Zeynep Timurtaş (32) yönetimindeki 44 FT 426 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önce refüje daha sonra trafik levhasına çarparak ikiye bölündü. Karşı şeride geçen otomobilin sürücüsünün yardımına kazayı gören vatandaşlar koşarken, olay yerine 112 acil servis ekipleri çağrıldı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Emniyet ekipleri kaza yerinde tedbir alırken, yaralı olan otomobil sürücüsü Zeynep Timurtaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun'da özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakıma alındığı öğrenilen Timurtaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hurdaya dönen otomobilin parçaları ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.