Köprüden dereye düşen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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Köprüden dereye düşen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde köprüden dere yatağına düşen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde köprüden dere yatağına düşen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Erdem Koca'nın (57) kullandığı 31 EP 853 plakalı traktör, Arkıtça Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden düşerek dere yatağına yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Koca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Koca'nın cenazesi Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köprüden dereye düşen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Köprüden dereye düşen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Köprüden dereye düşen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Köprüden dereye düşen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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