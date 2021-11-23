Hatay'da köpekten kaçan çocuk hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı - Haberler
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Hatay'da köpekten kaçan çocuk hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Hatay'da köpekten kaçan çocuk hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, köpekten korkarak kaçan çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, köpekten korkarak kaçan çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Alsancak Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda marketten dönen 11 yaşındaki Ahmet M, sokak köpeğinden korkarak yola koştu.

Bu sırada çocuğa Bestami Y'nin kullandığı 31 AHL 113 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatay'da köpekten kaçan çocuk hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı

Hatay'da köpekten kaçan çocuk hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı

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AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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